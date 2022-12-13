Путин рассказал о финансировании нацпроектов инфраструктурными облигациями

Глава РФ рассказал о дополнительных вложениях в 250 млрд рублей.

Российский президент Владимир Путин рассказал о финансировании национальных проектов инфраструктурными облигациями. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на правительственном совещании, посвященного экономическим вопросам. Политик уточнил, что на данную задачу власти дополнительно увеличили лимит по инфраструктурным кредитам на 250 миллиардов рублей.

Мы договорились увеличить лимит таких кредитов в текущем году дополнительно на 250 миллиардов рублей. Кроме того, до 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование проектов с помощью так называемых инфраструктурных облигаций. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ пояснил коллегам из кабинета министров, что программа отечественного инфраструктурного развития набирает ход, а ключевым источником инвестиций в отрасль являются инфраструктурные бюджетные кредиты.

Путин: добыча нефти достигла 535 миллионов тонн в 2022 году, несмотря на санкции.

Фото и видео: Kremlin.ru