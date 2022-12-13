Путин: добыча нефти достигла 535 миллионов тонн в 2022 году, несмотря на санкции

Глава РФ оценил стоимость в мире на "голубое топливо".

Российский президент Владимир Путин заявил, что представители отечественной газодобывающей отрасли увеличили платежи в федеральный бюджет, хотя добыча природного газа в стране снизилась в прошлом году на 11,8 процентов. Политик на правительственном совещании, посвященном экономическим вопросам, добавил, что мировая стоимость на голубое топливо выросла. Лидер РФ пояснил, что в целом доходы страны в 2022 году увеличились на 10 процентов. Они составили порядка 27,8 триллиона рублей.Уровень добычи нефти вырос на 2% по итогам 2022 года и составил 535 миллионов тонн, несмотря на западное санкционное давление.

Мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действий западных стран, и в результате российские газодобытчики-экспортеры сработали в последние 2 года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи. Владимир Путин, президент РФ

Путин отметил наращивание темпов работы ОПК.

Фото и видео: Kremlin.ru