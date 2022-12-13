Глава РФ рассказал о том, что профильные предприятия работают круглосуточно.

Российский президент Владимир Путин отметил наращивание темпов работы ОПК (оборонно-промышленного комплекса) в стране. Глава государства в ходе оперативного правительственного совещания по экономическим вопросам добавил, что власти страны продолжают набирать серьезные обороты в вопросе развития отечественных предприятий отрасли. Сейчас такие компании функционируют в круглосуточном режиме.

Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит ОПК. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощность, предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно. Владимир Путин, президент РФ

Политик поблагодарил всех специалистов,которые работают в отечественной оборонной промышленности, за напряженный и ответственный труд. Владимир Путин отметил его значимость сегодня и в истории государства.

Путин поручил стимулировать занятость и рост реальных зарплат.

Фото и видео: Kremlin.ru