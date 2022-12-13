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Путин поручил стимулировать занятость и рост реальных зарплат

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Глава РФ провел совещание по экономическим вопросам.

Российский президент Владимир Путин дал правительству поручение в 2023 году существенно  стимулировать занятость и ощутимый рост реальных зарплат населения, качество и уровень жизни, благосостояния граждан страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания с кабинетом министров, посвященного экономическим вопросам.

Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей

Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, зарплата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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