Путин поручил стимулировать занятость и рост реальных зарплат

Глава РФ провел совещание по экономическим вопросам.

Российский президент Владимир Путин дал правительству поручение в 2023 году существенно стимулировать занятость и ощутимый рост реальных зарплат населения, качество и уровень жизни, благосостояния граждан страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания с кабинетом министров, посвященного экономическим вопросам.

Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики.

Фото и видео: Kremlin.ru