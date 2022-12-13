По его словам, ВВП за 11 месяцев снизился на 2,1%.

Президент России Владимир Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики. Об этом он сообщил на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что фактическая динамика в экономике в прошлом году была позитивной. По его словам, ВВП за 11 месяцев снизился на 2,1%. По итогам года ожидается уменьшение на 2,5%. Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики, особо отметив темпы роста в агропромышленном и военно-промышленном комплексах.

Ранее Путин заявил, что инфляция в России может приблизиться к пяти процентам.

Видео: kremlin.ru