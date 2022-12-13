  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:46
130
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики

0 0

По его словам, ВВП за 11 месяцев снизился на 2,1%.

Президент России Владимир Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики. Об этом он сообщил на совещании  с правительством по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что фактическая динамика в экономике в прошлом году была позитивной. По его словам, ВВП за 11 месяцев снизился на 2,1%. По итогам года ожидается уменьшение на 2,5%. Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики, особо отметив темпы роста в агропромышленном и военно-промышленном комплексах.

Ранее Путин заявил, что инфляция в России может приблизиться к пяти процентам.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, динамика, президент россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии