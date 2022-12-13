Путин: инфляция в России может приблизиться к пяти процентам

Он подчеркнул, что это очень важный показатель.

Инфляция в России по итогам первого квартала 2023 года может приблизиться к пяти процентам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Глава государства уточнил, что инфляция приблизится к пяти процентам от сегодняшних 11,9%. По его словам, это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы.

Поэтому, в целом, ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о положительной динамике спецоперации.

Фото: kremlin.ru