Путин: инфляция в России может приблизиться к пяти процентам

Инфляция в России по итогам первого квартала 2023 года может приблизиться к пяти процентам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Глава государства уточнил, что инфляция приблизится к пяти процентам от сегодняшних 11,9%. По его словам, это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы.
Поэтому, в целом, ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил о положительной динамике спецоперации.
Фото: kremlin.ru
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