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Путин в окружении военных поздравил россиян с наступающим Новым годом
Сегодня, 16:11
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Путин в окружении военных поздравил россиян с наступающим Новым годом

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Путин назвал уходящий год временем трудных решений.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым годом. В этот раз глава РФ выступил не на фоне Кремля, а в окружении военных, на форме многих из которых были государственные награды. 

Добавим, что обычно президент выступает с обращением за несколько минут до праздника и подводит итоги года. В конце 2022 года россияне услышали поздравление пораньше. 

Путин назвал уходящий год временем трудных решений. Он поблагодарил народ за мужество и достоинство. 

Ранее на Piter.tv:  в комздраве предположили, что пик заболеваемости вирусами в Петербурге пройден.

Фото: новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина / скриншот

Теги: кремль, москва, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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