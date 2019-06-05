Путин в окружении военных поздравил россиян с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым годом. В этот раз глава РФ выступил не на фоне Кремля, а в окружении военных, на форме многих из которых были государственные награды.
Добавим, что обычно президент выступает с обращением за несколько минут до праздника и подводит итоги года. В конце 2022 года россияне услышали поздравление пораньше.
Путин назвал уходящий год временем трудных решений. Он поблагодарил народ за мужество и достоинство.
Ранее на Piter.tv: в комздраве предположили, что пик заболеваемости вирусами в Петербурге пройден.
Фото: новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина / скриншот
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