Путин: в обществе отсутствует растерянность из-за коронавируса

Президент отметил, что пандемия коронавируса стала вызовом колоссальной сложности.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в обществе отсутствует растерянность из-за коронавируса. Об этом он заявил в рамках телеобращения к россиянам.

Глава государства добавил, что эпидемия коронавируса разделила время на "до" и "после" неё. Он отметил, что российское общество объединилось в борьбе с угрозой коронавирусной инфекции.

Очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности, а напротив, как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы. - Владимир Путин, президент Российской Федерации

Накануне появилась информация о том, что российский лидер выступит перед россиянами во вторник вечером.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что с 1 января 2021 года изменяется ставка НДФЛ для богатых граждан.

Видео: телеобращение Владимира Путина