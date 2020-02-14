Путин поставил перед Зеленским вопрос о минских договоренностях

Тема прозвучала в телефонном разговоре политиков.

Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил вопрос о намерениях Киева относительно выполнения минских договоренностей. Об этом 14 февраля информирует пресс-служба Кремля.

Путин сделал акцент на важности полной реализации минского комплекса мер, которые были приняты на саммитах в "нормандском формате". Российский президент прямо спросил Зеленского о том, намерен ли Киев выполнять договоренности.

Также во время беседы руководители обеих стран обсудили некоторые аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, затронули вопросы о поддержании режима прекращения огня и разведении сил. Обе стороны выразили готовность продолжать усилия по освобождению и обмену людей, связанных с конфликтом.

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Видео: BBC News / YouTube