Путин: в России мобилизовали 222 тысячи человек

Глава РФ рассказал о количестве призванных на СВО граждан.

Российский президент Владимир Путин заявил, что на территории страны уже мобилизованы 222 тысяч граждан из необходимого показателя в 300 тысяч. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления перед журналистами в Астане, организованного по итогам саммита политических лидеров СНГ.

Уже мобилизовано 222 тысячи человек из предполагаемых 300 тысяч. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что о начале в стране частичной мобилизации российский лидер Владимир Путин сообщил 21 сентября. В видеообращении к народу политик объяснил, что призванные на военную службу граждане перед отправкой в военные части обязательно будут проходить дополнительную подготовку к службе.

Путин не видит необходимости в массированных ударах по Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru