Путин: в России мобилизовали 222 тысячи человек

Российский президент Владимир Путин заявил, что на территории страны уже мобилизованы 222 тысяч граждан из необходимого показателя в 300 тысяч. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления перед журналистами в Астане, организованного по итогам саммита политических лидеров СНГ.
Уже мобилизовано 222 тысячи человек из предполагаемых 300 тысяч.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, что о начале в стране частичной мобилизации российский лидер Владимир Путин сообщил 21 сентября. В видеообращении к народу политик объяснил, что призванные на военную службу граждане перед отправкой в военные части обязательно будут проходить дополнительную подготовку к службе.
Путин не видит необходимости в массированных ударах по Украине.
Фото и видео: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все