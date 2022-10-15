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Путин не видит необходимости в массированных ударах по Украине

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Глава РФ рассказал о том, что перед Минобороны РФ стоят другие цели.

Российский президент Владимир Путин не видит необходимости в массированных ракетных ударах по территории Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции с журналистами, которую политике дал по результатам проведенного в Астане саммита лидеров СНГ. Он пояснил, что перед Вооруженными силами РФ сейчас стоят другие боевые задачи. Глава РФ отметил, что в министерстве обороны наносят удары не сразу по всем объектам соседнего государства.

Из, по-моему, 29 объектов - семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока.

Владимир Путин, президент РФ

Путин сообщил, когда завершится мобилизация в России.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, снг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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