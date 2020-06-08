Путин: в РФ было мобилизовано 318 тыс. человек, включая добровольцев

На данный момент в России мобилизовано 318 тыс. россиян. Как сообщил президент страны Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве, первоначальный показатель в 300 тыс. человек был превышен за счёт активности добровольцев.
Также Путин отметил, что к выполнению боевых задач уже приступили 49 тыс. военнослужащих. Остальные пока заняты подготовкой.
Президент поблагодарил волонтёрские организации за оказание помощи мобилизованным и их семьям.
Ранее Путин напомнил о праве России выйти из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии.
Видео: Kremlin.ru
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