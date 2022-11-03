Путин напомнил о праве России выйти из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии

Глава РФ объяснил, почему приостановка реализации зерновой сделки отменена.

Российский президент Владимир Путин напомнил о праве Москвы выйти из зерновой сделки в том случае, если Украина нарушит гарантии безопасности. Соответствующей информацией глава государства поделился с коллегами на оперативном совещании Совета безопасности РФ. Политик отметил, что Киев дал необходимые гарантии Москве в том, что не будут использовать гуманитарный коридор для реализации собственных военных задач. Посредником в данном процессе выступила Турция.

Даны указания Минобороны РФ возобновить наше полноценной участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений, если гарантии со стороны Украины будут нарушены. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ объявил о том, что изначально целью зерновой сделки была помощь беднейшим странам мира, предотвращения продовольственного кризиса. Для решения этих задач стороны разработали механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Однако недавно Киев нанес воздушные удары по кораблям Черноморского флота РФ.

Путин призвал учитывать мнение тех, кто использует военную экипировку.

Фото и видео: Kremlin.ru