Глава государства отметил, что речь идет о снаряжении, медицинской аптечке и любых других предметах.

Президент России Владимир Путин призвал учитывать мнение тех, кто использует военную экипировку. Об этом он заявил на совещании с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.

Глава государства отметил, что речь идет о снаряжении, медицинской аптечке и любых других предметах, включая те, которые могут казаться незначительными. Он также подчеркнул, что те, кто используют военную экипировку, понимают, как она выполняет ту функцию, ради которой она создавалась.

Ранее Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих.

Видео: kremlin.ru