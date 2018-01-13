Путин призвал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих

Данное поручение глава РФ дал губернатору Краснодарского края.

Российский президент Владимир Путин призвал власти в регионах продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих, которые отправились защищать родину и выполняют воинский долг. На рабочей встрече в Кремле с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым политик подчеркнул, что процесс не должен остаться забытым или превратиться в рутину.

Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ призвал главу Кубани, а также его коллег и команду настроиться на выполнение этого важного поручения в деятельности местной администрации.

Путин: ФССП проделала большую работу для совершенствования правовой системы.

Фото и видео: Kremlin.ru