Путин: ФССП проделала большую работу для совершенствования правовой системы

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проделала большую работу для совершенствования правовой системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников и ветеранов ведомства. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что важность стоящих перед ФССП задач требует от каждого сотрудника исключительной компетентности. Он считает, что в ведомстве будут и дальше будут и дальше добросовестно трудиться, уделять внимание внедрению передовых технологий, совершенствованию подходов управления для решения проблем.
Ранее Путин заявил, что "Газпром" обследовал места взрывов на "Северных потоках".
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все