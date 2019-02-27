Путин: ФССП проделала большую работу для совершенствования правовой системы

Глава государства отметил, что важность стоящих перед ФССП задач требует от каждого сотрудника исключительной компетентности.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проделала большую работу для совершенствования правовой системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников и ветеранов ведомства. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что важность стоящих перед ФССП задач требует от каждого сотрудника исключительной компетентности. Он считает, что в ведомстве будут и дальше будут и дальше добросовестно трудиться, уделять внимание внедрению передовых технологий, совершенствованию подходов управления для решения проблем.

Ранее Путин заявил, что "Газпром" обследовал места взрывов на "Северных потоках".

Фото: kremlin.ru