Путин: "Газпром" обследовал места взрывов на "Северных потоках"

Глава РФ отметил, что Алексей Миллер уведомил президента РФ о том, что россиян допустили до обследования места диверсии.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что специалисты компании "Газпром" обследовали места взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", так как Запад принял решение допустить аналитиков к месту диверсии. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе пресс-конференции с журналистами в Сочи. Мероприятие организовано по результатам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сегодня Миллер доложил с утра, что обследовали. Допустили, кстати, "Газпром" к обследованию места взрыва. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что официальный представитель Министерства по обороне РФ говорил о том, что представители Военно-морских Великобритании, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины, принимали непосредственное участие в планировании, обеспечении и реализации теракта, который произошел в акватории балтийского моря 26 сентября. Согласно имеющихся сведений, эти же иностранные специалисты занимались планированием атаки беспилотников на Севастополь. Они обучали представителей 73-го специального центра морских операций ВСУ. При этом в Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам.

Путин назвал число мобилизованных, не участвующих в боевых действиях.

Фото и видео: Kremlin.ru