Путин назвал число мобилизованных, не участвующих в боевых действиях

Глава РФ напомнил, что большая часть находиться на обучении, а не на СВО.

Российский президент Владимир Путин назвал количество мобилизованных, не участвующих в боевых действиях на специальной военной операции. Политик уточнил, что эти силы в настоящий момент проходят подготовку. При этом частичная мобилизация в стране завершена. Информацией глава государства поделился с журналистами на пресс-конференции в Сочи, организованной по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

41 тысяча находится в боевых порядках Вооружённых сил. Это значит, что 260, или, точнее, 259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что ранее Владимир Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным. Он пояснил, что "первоначально" Министерство по обороне России называло "меньшую цифру" по данному призыву граждан на СВО, но позже было принято решение о том, что в стране нужна мобилизация 300 тысяч человек.

Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной.

Фото и видео: Kremlin.ru