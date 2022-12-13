Путин уверен, что для российских производителей есть много ниш на отечественном рынке

Президент спросил у главы МЭР о импортозамещении.

Российский президент Владимир Путин признал тот факт, что зависимость страны от некоторых зарубежных товаров будет сохраняться достаточно долго. При этом глава государства уверен в том, что во многих областях производства отечественные предприятия смогут успешно заместить импорт. Об этом политик рассказал в рамках рабочей встречи с главой министерства по экономическому развитию Максимом Решетниковым. Чиновник заметил, что многие предприниматели уже пересмотрели свои проекты и используют для предоставления услуг российских поставщиков. Этот факт Владимир Путин объяснил, что у своих "легче покупать", а в стране теперь есть дополнительная необходимость в производстве. В МЭР заметили, что у российских поставщиков ко всему прочему ниже стоимость услуг и более дешевое содержание оборудования.

Да, и по качеству часто получается даже выше. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства уточнил, что у страны остается много незаполненных экономических ниш, в которых страна обладает хорошими "школами, компетенциями и руками". Максим Решетников добавил, что сейчас формируется доверие к российским машиностроителям и динамика в этом направлении остается хорошей.

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