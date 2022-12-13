Путин призвал оценивать ущерб бизнесу от обстрелов в регионах РФ по оперативной обстановке

Глава РФ принял с докладом Максима Решетникова.

Ситуацию с оценкой ущерба, который получает бизнес от обстрелов в приграничных российских регионах, властям требуется оценивать по оперативной обстановке и при необходимости пересматривать. О такой позиции президенту РФ рассказал глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников в рамках рабочей встречи в Москве. Во время беседы министр из профильного ведомства сообщил главе государства о том, что по состоянию на 1 марта ущерб, нанесенный обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины местным предприятиям в Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма, суммарно оценен чиновниками в 1 млрд рублей.

Понятно, там ситуация имеет развитие. Во втором полугодии вернемся, может быть, к этому вопросу... Максим Решетников, глава МЭР

Лидер России заметил, что так и нужно сделать. Он призвал оценивать обстановку по реальной ситуации. Глава МЭР заверил политика в том, что в дальнейшем будут предложены конкретные инициативы. Владимир Путин попросил Максима Решетникова обратиться к нему в том случае, если по вопросу финансов от него потребуются какие-то поручения.

Решетников заявил о снижении уровня инфляции в России в апреле до 2,6%.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live