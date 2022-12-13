Решетников заявил о снижении уровня инфляции в России в апреле до 2,6%

Глава Минэкономразвития рассказал Владимиру Путине о работе по увеличению потребительского спроса.

Уровень инфляции на территории страны в апреле текущего года составил 2,6%. Соответствующими статистическими данными с главой государства Владимиром путиным Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Чиновник добавил, что реальные доходы граждан в текущем году могут увеличиться на четыре процента.

У нас в разы ниже уровень госдолга, у нас существенно ниже инфляция. Из развитых стран у нас, в общем, сейчас по марту на одном из самых низких уровней - 3,5%, а по апрелю данные сейчас - вообще 2,6%. Максим Решетников, глава МЭР

Чиновник пояснил главе государства, что внутренний потребительский спрос в России основан на росте реальных доходов населения. В первую рост показатели будут расти за счет повышения заработной платы. Предположительно, по оценкам властей, рост составит как минимум 5,4% в реальном выражении.

Россия в 2023 году может оказаться в числе лидеров среди развитых стран по темпу роста ВВП.

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