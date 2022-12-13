Россия в 2023 году может оказаться в числе лидеров среди развитых стран по темпу роста ВВП

Глава Минэкономразвития оценил прогнозы МВФ и МЭР по уровню ВВП в текущем году.

Россия по итогам 2023 года может оказаться в числе лидеров среди развитых мировых стран по темпам экономического роста. Соответствующее заявление в рамках выступления с докладом перед главой государства Владимиром Путиным сделал министр по экономическому развитию страны Максим Решетников. Чиновник рассказал о темпах роста по 2023 году. Чиновник объяснил, что Международный валютный фонд (МВФ) оценивает показатели ВВП на уровне 1,3-1,6 процентов.

Но по нам наш прогноз - 1,2%. Мы все-таки чуть-чуть более консервативны, потому что бюджет и все-таки риски некоторые закладываем, и, как правило, потом мы все эти годы действительно в плюс добавляли, а прогнозы МВФ, как правило, потом в минус. Максим Решетников, глава МЭР

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