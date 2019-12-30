Путин предложил увеличить количество бюджетных мест в медицинских вузах России

Он заявил, что в 2020 году необходимо в полном объеме заняться темой здравоохранения.

В среду, 15 января, стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин предложил определить необходимое количество дополнительных школьных мест и внести изменения в нацпроект "Образование". Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию.

По словам главы государства, В России необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. При этом в приоритетном порядке эти бюджетные места отдадут в региональные высшие учебные заведения.

Президент России отметил, в 2020 году необходимо в полном объеме заняться темой здравоохранения.

Ранее мы сообщали о том, что государство будет помогать гражданам с низкими доходами.

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