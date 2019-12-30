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Путин предложил увеличить количество бюджетных мест в медицинских вузах России
Сегодня, 12:50
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IRINA_CHALKINA

Путин предложил увеличить количество бюджетных мест в медицинских вузах России

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Он заявил, что в 2020 году необходимо в полном объеме заняться темой здравоохранения.

В среду, 15 января, стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин предложил определить необходимое количество дополнительных школьных мест и внести изменения в нацпроект "Образование".  Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию.

По словам главы государства, В России необходимо  ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. При этом в приоритетном порядке эти бюджетные места отдадут в региональные высшие учебные заведения.

Президент России отметил, в 2020 году необходимо в полном объеме заняться темой здравоохранения.

Ранее мы сообщали о том, что государство будет помогать гражданам с низкими доходами.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, новости спб, образование, общество, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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