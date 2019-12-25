Путин утвердил состав Госсовета

Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В данный государственный орган вошли 104 человека. Президент является главой Госсовета. В него также входят главы думских фракций, спикеры Госдумы и Совфеда, главы регионов и полпреды президента в федеральных округах.
Также в Государственный совет входят руководитель администрации главы государства Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко.
Подчёркивается, что президент выпустил указы, которыми в ввёл в Госсовет нескольких глав муниципальных образований из Крыма и Челябинской области.
Ранее Путин назвал 2020 год тяжелым и сложным из-за эпидемии коронавируса.
Фото: pixabay.com
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