Путин утвердил состав Госсовета

Туда входят также главы регионов и полпреды президента в федеральных округах.

Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В данный государственный орган вошли 104 человека. Президент является главой Госсовета. В него также входят главы думских фракций, спикеры Госдумы и Совфеда, главы регионов и полпреды президента в федеральных округах.

Также в Государственный совет входят руководитель администрации главы государства Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко.

Подчёркивается, что президент выпустил указы, которыми в ввёл в Госсовет нескольких глав муниципальных образований из Крыма и Челябинской области.

Ранее Путин назвал 2020 год тяжелым и сложным из-за эпидемии коронавируса.

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