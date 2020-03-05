В приоритете - продолжительность жизни и увеличение зарплат.

Президент России Владимир Путин утвердил Основы госполитики в Арктике до 2035 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что государству необходимо повысить качество жизни северян. В том числе, представителей малочисленных народов.

Также нужно ускорить экономическое развитие территорий, беречь экологию, защищать национальные интересы в Арктике.

Главные показатели - увеличение продолжительности жизни и численности населения, а также уровень безработицы и размер заработной платы. Президент отметил, что местные жители должны быть обеспечены интернетом.

Ранее Владимир Путин назвал отличие стабильности от застоя.