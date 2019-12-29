Владимир Путин назвал отличие стабильности от застоя

Политик пояснил, что Россия занимается "общеукрепляющим" бегом.

Президент России назвал отличие стабильности от застоя. Об этом политик рассказал в рамках спецпроекта "ТАССа" "20 вопросов Владимиру Путину".

Экономическая стабильность — это база для развития.А застой — это, по сути дела, движение назад прокомментировал спикер

Глава государства согласился с журналистами, что с 2008 года в РФ ведется "общеукрепляющий" бег на месте. Путин напомнил, что 20 лет назад социальная и экономическая базы России были минимальными. К моменту прихода политика к власти за чертой бедности находилось 42 млн человек. Это количество составляло почти треть населения. По мнению Путина, сейчас таких людей тоже много по стране.

Ранее Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года.

Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN