Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Правительству РФ в 2008 году удалось сдержать обещание и не допустить "обнуления" накоплений россиян.

Президент РФ оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года. Об этом политик рассказал в спецпроекте "ТАССа" "20 вопросов Владимиру Путину". Обещание Путин дал в 2008 году во время мирового финансового кризиса. Основной целью главы государства стало недопущение "обнуления" накоплений населения. Также чиновники поставили себе задачу не обрушить экономику страны.

Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск прокомментировал спикер

Владимир Путин заметил, что правительству удалось сдержать данное россиянам обещание.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян.

Видео: YouTube/United Nations, NBC News