Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент РФ оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года. Об этом политик рассказал в спецпроекте "ТАССа" "20 вопросов Владимиру Путину". Обещание Путин дал в 2008 году во время мирового финансового кризиса. Основной целью главы государства стало недопущение "обнуления" накоплений населения. Также чиновники поставили себе задачу не обрушить экономику страны.
Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск
прокомментировал спикер
Владимир Путин заметил, что правительству удалось сдержать данное россиянам обещание.
Ранее Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян.
Видео: YouTube/United Nations, NBC News
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