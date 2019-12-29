  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:25
121
lesjasap
Код вставки плеера

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

0 0

Правительству РФ в 2008 году удалось сдержать обещание и не допустить "обнуления" накоплений россиян.

Президент РФ оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года. Об этом политик рассказал в спецпроекте "ТАССа" "20 вопросов Владимиру Путину". Обещание Путин дал в 2008 году во время мирового финансового кризиса. Основной целью главы государства стало недопущение "обнуления" накоплений населения. Также чиновники поставили себе задачу не обрушить экономику страны.

Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск

прокомментировал спикер

Владимир Путин заметил, что правительству удалось сдержать данное россиянам обещание.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян.

Видео: YouTube/United Nations, NBC News

Теги: владимир путин, кризис
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии