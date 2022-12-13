По словам главы государства, из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы.

Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию внешней политики страны. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

По словам главы государства, из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы. Он подчеркнул, что обновленная Концепция ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.

Также Путин добавил, что МИД вместе с другими российскими ведомствами провели кропотливую работу по приведению этого документа в соответствие с современными реалиями.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества.

Видео: kremlin.ru