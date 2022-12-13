Путин заявил, что Россия и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества

Глава РФ рассказал о контактах с Пекином в сфере экономики.

Москва и Пекин наметили восемь важнейших направлений сотрудничества между странами. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном совещании сделал глава государства Владимир Путин. Политик уточнил, что встреча с иностранной делегацией при участии председателя КНР Си Цзиньпина состоялась на прошлой неделе.

Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей. Так, вместе, например, с китайскими коллегами определили восемь важнейших направлений сотрудничества. Владимир Путин, президент РФ

В этом сотрудничестве сформированы технологические партнерства, а также взаимоувязанное развитие инфраструктуры, российсмко-китайская кооперация в финансовой сфере и реальном секторе.

Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни в России.

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