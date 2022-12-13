Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни в России

Глава РФ рассказал о вопросах демографии в обществе.

Российский президент Владимир Путин российское правительство призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни в стране. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров по вопроса с оциально-экономического развития РФ сделал глава государства. Политик заметил, что уровень смертности продолжает падать. Демографические задачи лидер РФ считает интегральными для всех уровней власти.

По данным Росстата за прошлый год, продолжительность жизни в России выросла на 2,7% за год. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность. Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что рекордные темпы строительства жилья и дорог в России надо удержать.

Фото и видео: Kremlin.ru