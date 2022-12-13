Путин заявил, что рекордные темпы строительства жилья и дорог в России надо удержать

Глава РФ рассказал о инвестициях в развитие экономики и инфраструктурного развития.

Российский президент Владимир Путин призвал правительство сохранить рекордные темпы, которыми на территории страны идет строительство жилья и дорог. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на оперативном совещании с членами кабинета министров. Политик счел хорошим набором предложенные чиновниками поддерживающие меры по инвестиционному развитию.

Результаты прошлого года в строительной отрасли говорят сами за себя - мы вышли на рекордные объемы и по вводу жилья, и по ремонту автомобильных дорог. Задача правительства и коллег в субъектах Федерации на местах - удержать этот темп. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лидер страны напомнил коллегам о том, что ранее обсуждал эту тему с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Для сохранения рекордных темпов власти решили выделить на реализацию задач дополнительные бюджетные кредиты, которые пойдут на развитие инфраструктуры. Речь идет о 315 миллиардов рублей. Они будут выделены в 2023 году.

Путин рассказал о роли финансовой системы в поддержке компаний.

Фото и видео: Kremlin.ru