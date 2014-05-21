Путин: уровень бедности в РФ нужно свести до минимума

Российский лидер выразил надежду, что новый состав Госдумы ответственно отнесется к решению проблем граждан.

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время необходимо свести уровень бедности до минимума и вытащить из нее "значительное число людей". Об этом он сказал в ходе онлайн-совещания с руководителями фракций Государственной Думы.

Основными целями глава государства назвал улучшение условий жизни, повышения уровня и доступности для всех качественного образования и здравоохранения, а также внедрение в экономическую сферу передовых технологий.

Нужно, безусловно, повысить темпы роста экономики. Все это не просто общие, а объединяющие нас задачи. Уверен, что и опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы, которые будут представлены в Думе, осознают свою ответственность перед Россией. Владимир Путин, президент РФ

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире. По ее словам, под угрозой из-за пандемии коронавируса оказалось будущее многих стран. При этом ухудшилось положение женщин, появились проблемы в вопросах образования. Матвиенко уверена, что принятые законодателями меры позволили РФ избежать кризиса.

Видео: kremlin.ru