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Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства
Сегодня, 15:22
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lesjasap

Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства

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Президент подписал указ, выступающий в силу с 24 апреля 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса. Документ датирован 24 апреля и вступает в силу с момента опубликования. В пресс-службе Кремля отмечают, что таким образом определены категории лиц, которые могут обращаться с заявлениями о приеме. Урегулирование вопроса связано с гуманитарными целями государства.

Согласно обновленным  требованиям, представители власти обязаны рассмотреть прошение в срок до трех месяцев. Отметим, что постановление основывается ФЗ от 31 мая 2002 года. Контролем за ситуацией будет заниматься Министерство внутренних дел.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские суворовцы показали Путину роботов-минеров.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир путин, гражданство, донбасс, жители донбасса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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