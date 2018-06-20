Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства

Президент подписал указ, выступающий в силу с 24 апреля 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса. Документ датирован 24 апреля и вступает в силу с момента опубликования. В пресс-службе Кремля отмечают, что таким образом определены категории лиц, которые могут обращаться с заявлениями о приеме. Урегулирование вопроса связано с гуманитарными целями государства.

Согласно обновленным требованиям, представители власти обязаны рассмотреть прошение в срок до трех месяцев. Отметим, что постановление основывается ФЗ от 31 мая 2002 года. Контролем за ситуацией будет заниматься Министерство внутренних дел.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские суворовцы показали Путину роботов-минеров.

Фото: Piter.tv