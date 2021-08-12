Глава РФ принял в Кремле Владислава Ховалыгу.

Российский президент Владимир Путин указал врио главы Тувы на проблемы с аварийным жильем и перегруженностью школ. Глава государства призвал чиновника подготовить ему на данную тему отдельное письмо. Политик отметил, что в регионе были сорваны сроки ликвидации проблемного жилья. Путин заметил, что на данный момент вопрос находится даже не на завершении первого этапа ликвидации.

Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора-два года назад. Запланирована была реализация всех этих программ еще к окончанию 2018 года, но пока, к сожалению, эта работа не завершена. Владимир Путин, президент РФ

Вторым важным социальным вопросом глава РФ счел перегруженность местных школ учениками. Также в регионе фиксируется недостаточное количество дошкольных образовательных учреждений. Показатели не укладываются в нормативы.

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Видео: YouTube / Россия 24