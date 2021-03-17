Президент России Владимир Путин указал, что прокуратура должна оперативнее реагировать на проявления национализма и попытки десьабилизировать обстановку в стране. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Общество ждет от вас большей активности в противодействии экстремизму.
Владимир Путин, президент России
По его словам, одно из основных направлений в работе прокуратуры на данный момент — борьба с преступностью и снижение уровня криминальной угрозы, повышение раскрываемости преступлений.
Ранее Путин призвал последовательно разобраться с долгами перед дольщиками.
Видео: kremlin.ru
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