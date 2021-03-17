Одно из основных направлений в работе прокуратуры на данный момент — борьба с преступностью.

Президент России Владимир Путин указал, что прокуратура должна оперативнее реагировать на проявления национализма и попытки десьабилизировать обстановку в стране. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Общество ждет от вас большей активности в противодействии экстремизму. Владимир Путин, президент России

По его словам, одно из основных направлений в работе прокуратуры на данный момент — борьба с преступностью и снижение уровня криминальной угрозы, повышение раскрываемости преступлений.

Ранее Путин призвал последовательно разобраться с долгами перед дольщиками.

Видео: kremlin.ru