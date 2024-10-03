Путин: участники "Времени героев" готовы к новым обязанностям

лава государства отметил, что участники программы проявили себя на поле боя, защищая Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники программы "Время героев" готовы к новым обязанностям. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что участники программы проявили себя на поле боя, защищая Россию. Он также подчеркнул их успехи в рамках программы развития для участников спецоперации. Президент выразил уверенность, что те участники, которые получили назначения, справятся со своими обязанностями на новых постах.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Минэнерго.

Видео: kremlin.ru