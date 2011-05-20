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Путин провел встречу с главой Минэнерго

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Цивилев проинформировал главу государства о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Цивилев проинформировал главу государства о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе и задачах на перспективу. По словам министра энергетики, топливно-энергетический комплекс за первое полугодие 2024 года в целом справился с поставленными задачами. Он подчеркнул, что в ведомстве энергично работают на экспорте и, несмотря на санкционное давление, добиваются успехов.

Ранее Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, минэнерго россии, президент россии, сергей цивилев
Категории: Лента новостей, Новости России,

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