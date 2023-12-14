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Путин: у российской экономики достаточный запас прочности

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Он подчеркнул, что власти рассчитывают вернуться к целевым показателям.

У российской экономики достаточный запас прочности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

По словам главы государства, Центробанк и правительство принимают все необходимые меры для устойчивости экономики. Он подчеркнул, что власти рассчитывают вернуться к целевым показателям.

Ранее Путин заявил, что существование России без суверенитета невозможно.

Видео: Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году

Теги: владимир путин, итоговая пресс-конференция, президент россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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