Путин: у российской экономики достаточный запас прочности

Он подчеркнул, что власти рассчитывают вернуться к целевым показателям.

У российской экономики достаточный запас прочности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

По словам главы государства, Центробанк и правительство принимают все необходимые меры для устойчивости экономики. Он подчеркнул, что власти рассчитывают вернуться к целевым показателям.

Ранее Путин заявил, что существование России без суверенитета невозможно.

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