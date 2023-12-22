Путин: темп роста экономики составил 3,6% в 2023 году

По словам главы государства, экономический рост оказался выше прогнозов.

Темп роста экономики России составил 3,6% в 2023 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, экономический рост оказался выше прогнозов. Он уточнил, что данный показатель превысил среднемировые темпы. Путин подчеркнул, что достигнутая динамика основывается на внутренних возможностях.

Объем промышленного производства за год вырос на 3,5%. При этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий.

Видео: kremlin.ru