Путин: техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована на мировых рынках

Президент отметил, что с 1939 года здесь строили много авиационной техники.

Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована на мировых рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

На территории предприятия глава государства пообщался с рабочими, которым интересно было узнать его мнение о работе завода. Президент отметил, что с 1939 года здесь строили много авиационной техники.

Делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, вы знаете это, и у нас в стране. Владимир Путин, президент России

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