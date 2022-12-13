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Путин: техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована на мировых рынках

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Президент отметил, что с 1939 года здесь строили много авиационной техники.

Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована на мировых рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

На территории предприятия глава государства пообщался с рабочими, которым интересно было узнать его мнение о работе завода. Президент отметил, что с 1939 года здесь строили много авиационной техники.

Делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, вы знаете это, и у нас в стране.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Чечня развивается благодаря ее народу.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: авиазавод, владимир путин, мировой рынок, президент россии, улан-удэ
Категории: Лента новостей, Новости России,

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