Ревнивый подросток оклеветал педагога после отказа в чувствах заявила обвиняемая

Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на авиаперевозки частично связан с нехваткой авиационного парка и необходимостью обновления самолетов. Об этом он сообщил в ходе программы "Итоги года", совмещенной с прямой линией и ежегодной пресс-конференцией

По словам главы государства, стране требуются современные отечественные воздушные суда, поскольку существующего парка недостаточно для удовлетворения спроса на авиаперевозки. Президент отметил, что западные компании, ранее поставлявшие самолеты, приняли решение прекратить сотрудничество по политическим причинам.

По его словам, такие действия негативно отражаются на репутации зарубежных производителей, но одновременно стимулируют развитие собственного авиастроения в России. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая формат большой пресс-конференции и прямой линии, вышла в эфир 19 декабря. В рамках мероприятия глава государства отвечает на вопросы граждан и журналистов по ключевым социально-экономическим темам.

Путин не подмигнул в подтверждение существования инопланетян.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025