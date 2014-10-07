Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право

Глава РФ рассказал об опасности однополярного мира.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что страны, проповедующие исключительность, переступают через международное право. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках собственного видеообращения к участникам Петербургского международного юридического форума. Политик прокомментировал действия стран, которые проповедуют собственную исключительность и перечеркивают такие принципы как неприкосновенность собственности, свобода слова.

Те страны, которые проповедуют свою исключительность, и в своей внутренней политике переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова. Владимир Путин, президент РФ

Политик уверен в том, что доминирование одной страны или группы стран на глобальной арене не только непродуктивно, но также опасно. Такая однополярность мира неизбежно порождает масштабные и системные риски.

Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран.

Фото и видео: Kremlin.ru