Путин: страны ШОС наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты

Страны ШОС наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Астане.
По словам главы государства, доля стран в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%. Он также напомнил участникам саммита о предложении Москвы заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма.
Ранее Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном.
Видео: kremlin.ru
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