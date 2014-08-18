Путин: страны ШОС наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты

По словам главы государства, доля стран в коммерческих операциях России с участниками организации превысила 92%.

Страны ШОС наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Астане.

По словам главы государства, доля стран в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%. Он также напомнил участникам саммита о предложении Москвы заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма.

Ранее Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном.

Видео: kremlin.ru