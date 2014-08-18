  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:25
74
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: страны ШОС наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты

0 0

По словам главы государства, доля стран в коммерческих операциях России с участниками организации превысила 92%.

Страны ШОС наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Астане.

По словам главы государства, доля стран в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%. Он также напомнил участникам саммита о предложении Москвы заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма.

Ранее Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном.

Видео: kremlin.ru

Теги: валюта, владимир путин, президент россии, шос
Категории: Лента новостей, Новости России, Статьи,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии