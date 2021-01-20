Путин: страна может быть либо суверенной, либо колонией

По его словам, промежуточного состояния в этом вопросе нет.

Cтрана может быть либо суверенной, либо колонией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

По словам главы государства, промежуточного состояния в этом вопросе нет. Президент отметил, что если одно государство или группа стран не в состоянии принимать суверенные решения, то их стоит называть колониями. Он добавил, что перспектив у колонии нет.

Ранее Путин призвал обратить внимание на динамику кредитования бизнеса.

Видео: kremlin.ru