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Путин: страна может быть либо суверенной, либо колонией

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По его словам, промежуточного состояния в этом вопросе нет.

Cтрана может быть либо суверенной, либо колонией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

По словам главы государства, промежуточного состояния в этом вопросе нет. Президент отметил, что если одно государство или группа стран не в состоянии принимать суверенные решения, то их стоит называть колониями. Он добавил, что перспектив у колонии нет.

Ранее Путин призвал обратить внимание на динамику кредитования бизнеса.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, колония, президент россии, суверенитет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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