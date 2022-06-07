Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на динамику кредитования бизнеса. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.
По словам главы правительства, на текущий момент темпы в этом направлении сократились. Он напомнил, что ранее была снижена ключевая ставка и запущена программа государственной поддержки кредитования.
В связи с этим Путин призвал отдельно остановиться на том, как правительство может повысить эффективность предложенных мер.
Ранее Путин призвал обеспечить рост доходов россиян.
Видео: kremlin.ru
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