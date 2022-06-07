По словам главы правительства, на текущий момент темпы в этом направлении сократились.

Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на динамику кредитования бизнеса. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы правительства, на текущий момент темпы в этом направлении сократились. Он напомнил, что ранее была снижена ключевая ставка и запущена программа государственной поддержки кредитования.

В связи с этим Путин призвал отдельно остановиться на том, как правительство может повысить эффективность предложенных мер.

Ранее Путин призвал обеспечить рост доходов россиян.

Видео: kremlin.ru