Путин призвал обеспечить рост доходов россиян

Глава России напомнил о важности улучшения качества жизни жителей страны.

Российский президент Владимир Путин призвал обеспечить рост доходов граждан страны. Соответствующее поручение к правительству глава государства сделал в рамках оперативного совещания, посвященного экономическим вопросам. По словам политика, в текущей обстановке важно наращивать потребительский спрос, его динамику, а также предоставить бизнес-индустрии дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы.

С 1 июня на 10% повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум и, следовательно, многие социальные выплаты тоже повысились. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил коллегам о том, что за май 2022 года объем розничной торговли в номинальном выражении в России увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако из-за уровня инфляции можно говорить о том, что он все-таки сократился.

Путин назвал стабильной ситуацию в валютной сфере в России.

Фото и видео: Kremlin.ru