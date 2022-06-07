Путин назвал стабильной ситуацию в валютной сфере в России

Глава РФ рассказал об укреплении рубля.

Российский президент Владимир Путин назвал стабильной ситуацию в валютной сфере по стране. Соответствующими данными глава государства поделился с коллегами на оперативном правительственном совещании, посвященном вопросам экономического развития. Политик объяснил чиновникам, что эксперты видят возможности по укреплению внешней торговли. Для этого лидер страны призвал кабмин упростить условия для ведения этой деятельности.

Укрепление рубля позволило ослабить требования для экспортеров. Прежде всего речь идет о снижении объема обязательной продажи валютной выручки с 80 до 50%, а сроки такой продажи увеличены. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что хотел бы обратить внимание на то, что в данном направлении также существуют определенные риски.

Путин указал на спад производства в апреле в автопроме и нефтепереработке РФ.

Фото и видео: Kremlin.ru

