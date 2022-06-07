  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:27
104
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин указал на спад производства в апреле в автопроме и нефтепереработке РФ

0 0

Глава РФ призвал помогать предпринимателям конкретными мерами поддержки.

Российский президент Владимир Путин указал на спад промышленного производства в апреле в автопроме и нефтепереработке по стране. Информацией глава государства поделился с коллегами на правительственном совещании, посвященном экономической ситуации в РФ. Политик уточнил, что за первые четыре месяца текущего года показатель увеличился на 3,9%, но после темп просел.

Ряд отраслей, например черная металлургия, сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил, что ранее на отраслевых заседаниях с профильными ведомствами, представителями бизнес-индустрии обсуждались дальнейшие антикризисные меры, которые требуется принять. Власти страны договорились с предприятиями о конкретной поддержке фирм, трудовых коллективов в нынешних условиях западных санкций. Владимир Путин призвал коллег довести данные решения до практической реализации по имеющимся обязательствам.

Путин: инфляцию в России удалось взять под контроль.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: автопром, антикризисные меры, владимир путин, нефтепереработка, промышленность, санкции, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии