Путин указал на спад производства в апреле в автопроме и нефтепереработке РФ

Российский президент Владимир Путин указал на спад промышленного производства в апреле в автопроме и нефтепереработке по стране. Информацией глава государства поделился с коллегами на правительственном совещании, посвященном экономической ситуации в РФ. Политик уточнил, что за первые четыре месяца текущего года показатель увеличился на 3,9%, но после темп просел.
Ряд отраслей, например черная металлургия, сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны напомнил, что ранее на отраслевых заседаниях с профильными ведомствами, представителями бизнес-индустрии обсуждались дальнейшие антикризисные меры, которые требуется принять. Власти страны договорились с предприятиями о конкретной поддержке фирм, трудовых коллективов в нынешних условиях западных санкций. Владимир Путин призвал коллег довести данные решения до практической реализации по имеющимся обязательствам.
Путин: инфляцию в России удалось взять под контроль.
Фото и видео: Kremlin.ru
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