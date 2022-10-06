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Путин сравнил инфляцию в России и в странах Запада

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По словам президента, инфляция в стране снизилась до 13,5%.

Президент РФ Владимир Путин сравнил инфляцию в России и в странах Запада. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что инфляция в стране продолжает снижаться. Он подчеркнул, что по итогам прошлой неделе показатель опустился до 13,5%.

Также Путин сообщил, что инфляция в Еврозоне составляет 10%, в Германии – 10,9%, в Нидерландах – 17,1%, в Латвии – 22,4%, в Литве – 22,5%, а в Эстонии – 24,2%.

Ранее Путин потребовал обратить внимание на слабый потребительский спрос в России.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: владимир путин, запад, инфляция, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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