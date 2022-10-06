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Путин потребовал обратить внимание на слабый потребительский спрос в России

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По его словам, стоит обратить внимание на некоторые нюансы.

Президент России Владимир Путин потребовал обратить внимание на потребительский спрос в стране. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, в экономике наблюдаются негативные тенденции. Путин отметил, что потребительский спрос в России остается слабым. Он напомнил, что ранее этот вопрос уже обсуждали, а в нынешней ситуации стоит обратить внимание на некоторые нюансы.

Ранее Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, потребительский спрос, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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